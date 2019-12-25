Cуд Нью-Йорка приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие. Об этом сообщило The Daily Beast.
Обвиняемого доставили в зал суда в каталке и наручниках. По некоторой информации, продюсер перенес процедуру по стентированию сердца.
В феврале текущего года присяжные признали Вайнштейна виновным в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейик и в изнасиловании стилистки Джессики Манн. Ещё по трем эпизодам присяжные оправдали его. В противном случае ему бы грозило пожизненное заключение.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди них были Ума Турман и Анджелина Джоли. После скандала Вайнштейна уволили из его же компании.
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