Путин обратился к россиянам с фразой "выбора сейчас нет"

Президент добавил, что понимает — у большинства нарушился привычный ритм жизни.

Президент России Владимир Путин призвал россиян проявить ответственность при самоизоляции. Он сделал это на большом совещании с губернаторами, членами правительства и администрации президента.

Глава государства пообещал победить "коронавирусную заразу". Он призвал россиян пережить тяжёлый режим самоизоляции.

Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно, - сказал Путин.

Президент добавил, что понимает — у большинства нарушился привычный ритм жизни.

Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем, - сказал президент.

Глава государства добавил, что "всё проходит, и это пройдёт".

Ранее Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами.

Видео: Youtube/Совет Федерации