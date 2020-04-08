"Всё проходит, и это пройдёт", - сказал президент.

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами. Он сделал это на большом совещании с губернаторами, членами правительства и администрации президента.

Глава государства пообещал победить "коронавирусную заразу". Он призвал россиян пережить тяжёлый режим самоизоляции. Путин добавил, что понимает — у большинства нарушился привычный ритм жизни.

Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем, - сказал президент.

Он отметил, что "всё проходит, и это пройдёт". Глава государства напомнил, что Россия не раз проходила через сложные испытания.

И печенеги её терзали, и половцы, - отметил Путин.

Ранее Путин рассказал о мерах поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса.

Видео: совещание Президента с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России