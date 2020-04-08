Он дал указ правительству при участии Центрального банка подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.

Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса. Он сделал это на большом совещании с губернаторами, членами правительства и администрации президента.

Глава государства предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. При этом выплату налогов бизнеса после окончания отсрочки в шесть месяцев реструктуризируют. Накопившиеся долги по налогам можно будет платить в течение года.

Также он дал указ правительству при участии Центрального банка подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна помочь компаниям максимально сохранять штаты сотрудников и уровень их доходов.

Ранее Путин рассказал о мерах поддержки здравоохранения из-за пандемии коронавируса.

Видео: совещание Президента с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России