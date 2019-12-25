На три месяца будет установлена федеральная выплата специалистам, которые работают с больными СOVID-19.

Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки здравоохранения из-за пандемии коронавируса. По словам главы государства, в регионы на эти цели было направлено более 33 миллиардов рублей. На них в инфекционных отделениях больниц должны оборудовать новые, полностью оснащённые койки.

Также 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники — включая ИВЛ и реанимобили. Они будут поступать в субъекты РФ уже в апреле.

Регионам нужно сформировать бригады специалистов, которые способны работать с новым оборудованием, - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Минфин тут должен поступать гибко и смотреть на ситуацию на местах.

Также президент сказал о мерах поддержке медиков, которые работают с пациентами. На это направят более 10 миллиардов рублей из федерального бюджета.

На три месяца будет установлена федеральная выплата специалистам, которые работают с больными СOVID-19. Врачам ежемесячно будут выплачивать 80 тысяч в месяц, фельдшерам и медсёстрам — по 50 тысяч. Младшему медперсоналу — по 25 тысяч.

Врачам скорой заплатят 50 тысяч в месяц, все остальные члены бригады — 25 тысяч.

Также медикам, контактирующим с больными коронавирусом, установят повышенные страховые гарантии за счёт бюджета страны.

Ранее мы писали, что Путин надеется, что меры поддержки медицины окажутся не востребованы.