Президент рассказал, что особая ответственность в вопросе медицины и лечения заразившихся будет лежать на главах региона.

Владимир Путин надеется, что меры поддержки медицины окажутся не востребованы. Об этом президент рассказал во время вступительного слова большого заседания с губернаторами, членами правительства и сотрудниками АП.

По его словам, финансовая поддержка системы здравоохранения направлена в регионы. По словам Путина, сейчас в регионах увеличиваются койки в больницах для больных коронавирусом. При этом многие клиники перепрофилируются под инфекционные.

Также Владимир Путин рассказал, что особая ответственность в вопросе медицины и лечения заразившихся будет лежать на главах региона. Они, по словам президента, будут отчитываться не только цифрами, но реальными мерами.

Ранее Кремль анонсировал новое большое выступление Путина.