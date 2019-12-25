Кремль анонсировал новое большое выступление Путина

Оно будет "содержательное и объемное".

Президент России Владимир Путин выступит с обращением перед совещанием с губернаторами по противодействию коронавирусу. Глава государства выступит с большим вступительным словом перед заседанием. Как сообщили в Кремле, обращение Путина будет "содержательное и объемное".

В совещании будут участвовать губернаторы российских регионов, а также сотрудники администрации президента и члены правительства.

Тема совещания понятна — все, что связано с противодействием распространению коронавирусной инфекции, проблемы, которые есть, и пути решения, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми.