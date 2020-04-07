Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Россияне, которые станут родителями до 1 июля, вправе обратиться за назначением ежемесячных выплат до 1 октября.

Во вторник, 7 апреля, президент России подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, ежемесячные выплаты начнутся с апреля-июня текущего года. Семьям с детьми выплатят по 5 тысяч рублей. Соответствующие выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство РФ. Кроме того, глава государства заявил, что "денежная поддержка" не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей иных мер социальной поддержки.

Отмечается, что граждане, которые стали родителями до 1 июня могут обратиться за назначением соответствующей поддержки до 1 октября.

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Видео: kremlin.ru