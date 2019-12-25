Президент попросил прокомментировать эпидемиологическую ситуацию вирусологов.

Президент России Владимир Путин допустил возможность сокращения нерабочих дней. Об этом заявил во время совещания по теме борьбы с коронавирусом. Глава государства участвовал в нём дистанционно, находясь в резиденции в Ново-Огарёво.

Путин попросил прокомментировать эпидемиологическую ситуацию вирусологов.

Очень важно услышать ваше мнение, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, - сказал президент.

Он отметил, что прогнозы специалистов о том, что будет в ближайшем будущем, очень важны.

Ранее Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден. Он считает, что России стоит учиться на чужих ошибках, а не на своих. Поэтому российские власти изучают как позитивный, так и негативный опыт иностранных государств.