В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

Максимально возможное наказание для горожан составит 5 тысяч рублей.

Петербургские депутаты утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий законопроект был одобрен в трех чтениях за один день на внеочередном заседании парламента.

Максимально возможное наказание, которое могут получить горожане, составило 5 тысяч рублей. Предприятиям же придется заплатить 500 тысяч рублей. При этом речь идет только об этом документе. Существует еще аналогичный федеральный документ, который предусматривает более строгое наказание за нарушение правил карантина.

Кроме того, в третьем чтении был утвержден законопроект о выплатах малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет. Размер выплат составит 50% от детского прожиточного минимума.

Ранее Беглов попросил петербуржцев потерпеть и посидеть дома.

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