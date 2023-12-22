Во время закрытия "Ладожской" наземный транспорт в Петербурге перевёз 40,5 млн пассажиров

Ожидалось, что пассажиропоток будет перераспределён в направлении ближайших станций метро, поэтому были организованы дополнительные маршруты.

Комитет по транспорту Северной столицы представил статистику использования общественного городского транспорта после закрытия станции метро "Ладожская" в Красногвардейском районе. По словам главы городского комитета транспорта Валентина Енокаева, была разработана схема перевозки пассажиров наземным транспортом после временного закрытия "подземки".

Ожидалось, что пассажиропоток будет перераспределён в направлении ближайших станций метро, поэтому были организованы дополнительные маршруты. Наземный транспорт успешно справился с нагрузкой, поэтому многие из введённых изменений могут сохранить и после открытия "Ладожской".

За весь период закрытия станции троллейбусы, автобусы и трамваи перевезли 40,5 млн пассажиров. Наиболее популярными маршрутами были №24 и №27, которые обслужили в совокупности 13,4 млн человек. Трамвай №30 перевез 6,7 млн пассажиров, а автобус №271 – 5,5 млн пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам рассказали о ходе ремонта трамвайных путей вдоль Лебяжьей канавки.

Фото: Комтранс Петербурга