Петербуржцам рассказали о ходе ремонта трамвайных путей вдоль Лебяжьей канавки

Работы ведутся на участке от Миллионной улицы до набережной реки Мойки.

Жителям Петербурга рассказали о ходе ремонта трамвайных путей вдоль Лебяжьей канавки. Специалисты приводят в порядок участок от Миллионной улицы до набережной реки Мойки. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

На данный момент бригада демонтировала покрытие и старую рельсошпальную решетку. Сейчас специалисты выполняют раскладку и алюмотермитную сварку рельс. Они используют резиновые прирельсовые профили, что обеспечит более плавный, быстрый ход трамвая, а также снизит уровень шума до 20 процентов.

Кроме того, ремонт трамвайных путей проводится и в других районах города. Например, в Невском районе заканчиваются работы на линии на Народной улице от Дальневосточного проспекта до Володарского моста, а также на Дальневосточном проспекте от Народной до улицы Тельмана. Весь участок будет полностью отремонтирован уже в феврале этого года.

20 января начинается ремонт трамвайной линии на проспекте Просвещения от проспекта Культуры до Светлановского проспекта. Специалистам предстоит отремонтировать участок общей протяженностью 1,6 километра.

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Фото: Telegram / Дороги, мосты и метро Петербурга