Комтранс Ленобласти рассказал о правилах безналичной оплаты проезда в автобусах

В ведомстве напомнили, что перевод денег за билет на личную карту водителя строго запрещён, так как пассажир просто передаёт деньги водителю, но услуга остается без оплаты.

Комтранс Ленобласти сообщил о нарастающей волне жалоб от местных жителей по поводу невозможности оплаты проезда в общественном транспорте безналичным способом. Жители региона утверждают, что если у них нет наличных в кармане, им предлагают произвести оплату транспортного проезда переводом на личную карту водителя. В ведомстве напомнили, что такой способ оплаты строго запрещён, так как пассажир просто передаёт деньги водителю, но услуга остается без оплаты.



При отказе водителя принять банковскую карту для оплаты проезда, первым делом следует запомнить номер транспортного средства и маршрута. Также необходимо снять на видео водителя и его требование произвести перевод на личную карту. Затем видеозапись следует предоставить в налоговую службу.



Если на маршруте есть специальный терминал для безналичной оплаты, а водитель или кондуктор отказывают в такой форме оплаты, можно также обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее мы сообщили о том, что нелегальные свалки нанесли Ленобласти ущерб почти в 4 млрд рублей.

Фото: Комитет Ленинградской области по транспорту