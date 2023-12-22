Нелегальные свалки нанесли Ленобласти ущерб почти в 4 млрд рублей

Ликвидация мусора в неположенных местах за 2023 год превысила количество вновь образованных свалок практически вдвое.

Экологи оценили ущерб, причиненный 47-ому региону из-за несанкционированных свалок, в 3,8 млрд рублей. Об этом сообщили представители комитета государственного экологического надзора Ленобласти.

Специалистами ведётся постоянная работа с владельцами проблемных мусорных участков. Собственники территорий вынуждены возмещать ущерб, нанесенный экологии региона.

При этом в регионе активно борются с нелегальными свалками. Так, ликвидация мусора в неположенных местах за 2023 год превысила количество вновь образованных свалок практически вдвое. Всего обнаружено 147 загрязненных территорий, а ликвидировано − 253.

Ранее мы сообщили о том, что цены на товары и услуги в Ленобласти подскочили на 6% за год.

Фото: Pxhere