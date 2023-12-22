Цены на товары и услуги в Ленобласти подскочили на 6% за год

Цены на продовольственные товары подскочили на 6,51%, а на непродовольственные товары − на 4,37%.

"Петростат" опубликовал отчёт о динамике цен на товары и услуги в Ленобласти за прошедшие 12 месяцев. Судя по оценке, в Ленобласти наблюдался общий рост стоимости товаров и услуг на 6,04%. Цены на продовольственные товары подскочили на 6,51%, а на непродовольственные товары − на 4,37%.

Кроме того, "Петростат" представил данные о ценовых изменениях за декабрь 2023 года. Огурцы подорожали на 41%, виноград на 10%, чеснок на 5%, груши на 4%, а яблоки, капуста и морковь на 3%. Также намечен рост стоимости куриных яиц (+15%), филе сельди (+4), оливкового масла, колбасы и кофе (+3%). С другой стороны, цены на апельсины и сахар упали на 4%, а рыбное филе, конфеты, растворимый кофе и икру лососевых рыб потеряли 2% от стоимости. Цена минимального набора продуктов питания выросла на 1,2% и составила 6332 рубля.

Кроме продуктов питания, также подорожали некоторые лекарства, такие как "Синупрет", "Левомеколь", "Анальгин", "Поливитамины", "Эргоферон", "Фуросемид", "Йод", "Канефрон" и другие. В сфере бытовой техники цены возросли на батарейки, мониторы и холодильники.почти 40 млн льготников проехались на автобусах в Ленобласти за год.

Также следует отметить повышение стоимости легковых автомобилей, автомобильных детских кресел, школьных принадлежностей, домашней обуви, моющих средств, кормов для животных и чулочно-носочных изделий. Однако цены на бензин снизились в среднем на 0,5%.

Ранее мы сообщили о том, что почти 40 млн льготников проехались на автобусах в Ленобласти за год.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)