Почти 40 млн льготников проехались на автобусах в Ленобласти за год

Право льготного проезда на общественном транспорте по территории региона имеют федеральные и региональные льготники, пенсионеры, студенты, проживающие в Ленобласти и обучающиеся в Петербурге, а также члены семей участников СВО.

В 2023 году свыше 37 млн льготников в 47-ом регионе воспользовались автобусами. Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

Как уточнил чиновник, Ленобласть уделяет особое внимание льготным категориям граждан, численность которых растёт с каждым годом. Число льготников за прошлый год составляет до 40% от общего числа пассажиров.

Право льготного проезда на общественном транспорте по территории региона имеют федеральные и региональные льготники, пенсионеры, студенты, проживающие в Ленобласти и обучающиеся в Петербурге, а также члены семей участников СВО. Для перечисленных категорий граждан доступен единый социальный проездной билет (ЕСПБ) на муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных автобусных маршрутах 47-го региона по регулируемому тарифу, а также на всех маршрутах в Северной столице. Проездной продлевается ежемесячно в пунктах оформления билетов отделений "Почты России" или в кассах станций ГУП "Петербургский метрополитен"

Ранее мы сообщили о том, что голосование за территории для благоустройства запустили в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти