Станцию метро "Кудрово" всё еще рассчитывают построить в 2027 году

По словам Александра Дрозденко, работа с администрацией Петербурга и правительством РФ будет продолжена, чтобы открытие станции состоялось в 2027 году.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что будет тщательно контролировать строительство станции метро "Кудрово" на фоне слухов о переносе работ. Об этом сообщили в Telegram-канале областной администрации.

По словам Дрозденко, работа с администрацией Петербурга и правительством РФ будет продолжена, чтобы открытие станции состоялось в 2027 году. Строительство идёт в соответствии с дорожной картой. Для станции будут созданы все необходимые условия. Власти Ленобласти планируют уложиться в ранее согласованные сроки строительства и как можно скорее определить источник финансирования работ.

Будущая станция метро будет включаться в себя два вестибюля: первый будет совмещён с автовокзалом ТПУ Кудрово, а второй разместят у Мурманского шоссе рядом с ТЦ "Мега Дыбенко" с подъездом к нему.

Станцию "Кудрово" начали строить в конце 1980-х годов, однако в 1997 году работы остановили из-за отсутствия денег. Данная станция станет следующей после "Улицы Дыбенко" и второй станцией, расположенной в Ленобласти.

Видео: Telegram/ Команда Капитана