Сроки проектирования станции метро "Кудрово" сдвинули

Работы займут примерно 2 года, их стоимость оценивают в 277 млн рублей.

В план закупок "Метростроя Северной столицы" на 2024 год не включили проектирование станции метро "Кудрово". При этом на сайте госзаказа этот пункт все еще есть, пишет "Фонтанка" 16 января.

Название пункта, связанного с проектированием "Кудрово", выглядит так: "Выполнение работ по разработке проектной документации с выполнением инженерных изысканий по объекту: "Строительство Лахтинско-Правобережной линии от ст. "Улица Дыбенко" до ст. "Кудрово".

Работы займут примерно 2 года, их стоимость оценивают в 277 млн рублей. Закупку планировали провести еще в июне прошлого года.

Ранее о том, что открытие станции метро в Кудрово отложено на неопределенный срок, говорил и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Работы начнутся в период с 2027 по 2029 годы. На открытие "Кудрово" выделено из бюджета 5 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)