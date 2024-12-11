Контракты на строительство и проектирование в Петербурге в 2024 году превысили 64 миллиарда рублей

В 2024 году в Петербурге было заключено 103 контракта на общую сумму 64,6 млрд рублей. Как рассказал портал "Строительный Петербург", средства направлены на проектирование, изыскательские и строительно-монтажные работы:

– 16,2 млрд рублей – на 7 контрактов, включающих проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы.

– 46,7 млрд рублей – на 59 контрактов, касающихся строительно-монтажных работ.

– 1,65 млрд рублей – на 37 контрактов, связанных с проектно-изыскательскими работами.

Среди ключевых проектов, по которым заключены контракты:

– Реконструкция нежилого здания с пристройкой для размещения школы на 425 мест на Кантемировской улице, дом 18.

– Строительство центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Выборгском районе на пересечении улицы Кустодиева и Сиреневого бульвара.

– Строительство детского сада на участке 5 по Окраинной улице.

– Создание пожарного депо в посёлке Комарово на улице Северная, дом 4.

Особое внимание уделено контрактам на проектирование и строительство школы в Красносельском районе на Петергофском шоссе, участок 103, а также поликлиники в Шушарах на Колпинском шоссе, участок 168.

Когда проектирование и строительство выполняет один подрядчик, это позволяет начать работы сразу после получения положительного заключения экспертизы. Такой подход значительно сокращает время подготовки проекта и ускоряет начало строительства.

Фото: Piter.tv