Открытие станции метро в Кудрово отложено на неопределенный срок

По словам Дрозденко, проект финансирует Ленобласть.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе пресс-конференции ТАСС заявил, что открытие станции метро в Кудрово согласовано с Петербургом, однако сроки начала работы могут варьироваться от 2027 до 2029 гг.

По словам Дрозденко, проект финансирует Ленобласть. На открытие станции в Кудрово выделено из бюджета 5 млрд рублей.

Петербург подтвердил строительство метро в Кудрово, сроки немного плавают, но ориентировочно 2027-2029 гг. – все зависит от того, насколько будет подтверждено софинансирование данного проекта из федерального бюджета. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 января следующего года за проектирование и строительство метрополитена в Северной столице будет отвечать комитет по строительству. Сейчас "Метрострой Северной столицы", прокладывающую метро, курирует комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)