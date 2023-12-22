Дрозденко поздравил поисковиков с профессиональным праздником

Губернатор поблагодарил всех участников поискового движения Ленинградской области, которые хранят память о великой Отечественной войне и погибших на её фронтах бойцах.

15 марта в Ленинградской области впервые отмечается День поисковика. Губернатор Александр Дрозденко выразил поздравления участникам движения и выразил благодарность отрядам за их важный труд по сохранению памяти погибших защитников Отечества.

Глава региона, вспомнив о временах Великой Отечественной войны, отметил, что Ленинградская область стала ареной кровопролитных сражений. Множество солдат погибли на этой земле. За счёт старания поисковиков каждый год защитники родины находят свои последние пристанища на воинских мемориалах. Иногда экспертам удается установить имена героев, чтобы сообщить их семьям о судьбе и подвиге их близких.

Александр Дрозденко поблагодарил всех участников поискового движения Ленинградской области, которые хранят память о великой Отечественной войне и погибших на её фронтах бойцах. Этот труд является важным и необходимым для нынешнего поколения, подчеркнул он.

Губернатор пожелал поисковикам дальнейших успехов, мира, добра и процветания.

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Фото: Правительство Ленобласти (носит иллюстративный характер)