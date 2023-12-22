Студенты университетов Петербурга приняли участие в создании проекта обновления Дороги жизни

Молодые архитекторы уделили внимание благоустройству и модернизации уже существующих мемориалов и достопримечательностей, а также разработали общий дизайн-код для объектов на магистрали.

Недавно в Ленобласти прошёл конкурс концепций модернизации музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни". В тройку победителей первого этапа вошли работы студентов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ), Горного университета и Московского архитектурного института. На втором этапе жюри определили победителя конкурса – студентов Санкт-Петербургского горного университета. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Молодые архитекторы уделили внимание благоустройству и модернизации уже существующих мемориалов и достопримечательностей, а также разработали общий дизайн-код для объектов на магистрали. Они предложили создать архитектурно-планировочное решение для туристического центра, мемориала погибшим на Ладожском озере, а также создать систему освещения и единый стиль для элементов транспортной и туристической инфраструктуры.

Как рассказала студентка Санкт-Петербургского горного университета Наталья Бойко, проектное предложение подразумевает создание единого дизайн-кода для объектов мемориального комплекса на Дороге жизни, разработку архитектурно-планировочного решения для туристического центра, мемориала погибшим на Ладожском озере, создание единой системы освещения объектов и брендинг элементов транспортной и туристической инфраструктуры.

Проектная команда находится на итоговом этапе работы, вплотную приближаясь к его реализации. Однако точные сроки воплощения задумки пока не уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что Дрозденко просит Путина помочь с модернизацией Дороги жизни.

Фото: предоставлено изданием "Проект Балтия"