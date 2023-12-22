Дрозденко просит Путина помочь с модернизацией Дорогой жизни

Проект включает в себя комплексное восстановление исторических памятников и деревень, связанных с периодом блокады.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением поддержать проект по реконструкции "Дороги жизни". Инициатива прозвучала в контексте обсуждения вопросов, связанных с социально-экономическим развитием региона, проблемами дольщиков и экологией.

Проект включает в себя комплексное восстановление исторических памятников и деревень, связанных с периодом блокады.

Дрозденко отметил, что реконструкция будет завершена к 2024 году и охватит не только сам маршрут, но и сопутствующие территории, включая деревню Кобоно.

Ранее мы сообщили о том, что мультимедийный спектакль "Ленинград. Во имя жизни" посмотрели более 160 тыс. зрителей.

Фото: Правительство Ленобласти