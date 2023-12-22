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Мультимедийный спектакль "Ленинград. Во имя жизни" посмотрели более 160 тыс. зрителей
Сегодня, 15:56
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Мультимедийный спектакль "Ленинград. Во имя жизни" посмотрели более 160 тыс. зрителей

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Петербуржцы и гости города насладились проекцией на здании Главного штаба вечером 27 и 28 января.

На прошедших выходных мультимедийный спектакль "Ленинград. Во имя жизни" на Дворцовой площади посмотрели более 160 тыс. человек. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Петербуржцы и гости города насладились проекцией на здании Главного штаба вечером 27 и 28 января.

Мультимедийные художники и 3D-графики, используя световые лучи, представили воспоминания очевидцев, блокадные дневники и фотохронику военных корреспондентов.

Ранее мы сообщили о том, что поэтический марафон "Блокадной вечности страницы" состоялся в Петербурге.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: блокада ленинграда, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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