Мультимедийный спектакль "Ленинград. Во имя жизни" посмотрели более 160 тыс. зрителей

На прошедших выходных мультимедийный спектакль "Ленинград. Во имя жизни" на Дворцовой площади посмотрели более 160 тыс. человек. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.
Петербуржцы и гости города насладились проекцией на здании Главного штаба вечером 27 и 28 января.
Мультимедийные художники и 3D-графики, используя световые лучи, представили воспоминания очевидцев, блокадные дневники и фотохронику военных корреспондентов.
Ранее мы сообщили о том, что поэтический марафон "Блокадной вечности страницы" состоялся в Петербурге.
Фото: Telegram / Пиотровский Online
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