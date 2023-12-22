Поэтический марафон "Блокадной вечности страницы" состоялся в Петербурге

В видеомарафоне стихов приняли участие несколько стран одновременно – соотечественники из Торонто (Канада), представители Алма-Аты (Казахстан), Бишкека (Киргизия), Ташкента (Узбекистан) и Худжанда (Таджикистан).

Факультет социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС называют "факультетом с сердцем". Его студенты и сотрудники проводят много различных мероприятий и конкурсов. В этом году они провели международный поэтический марафон "Блокадной вечности страницы", посвященный 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Студенты возложили цветы к блокадной полынье и читали трогательные стихи, воспевающие подвиг жителей блокадного города. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По словам замдекана факультета социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Ирины Шубиной, главной целью акции стало воспитание патриотизма, гордости за свою страну и народ путём погружения в историю блокадного Ленинграда. В видеомарафоне стихов приняли участие несколько стран одновременно – соотечественники из Торонто (Канада), представители Алма-Аты (Казахстан), Бишкека (Киргизия), Ташкента (Узбекистан) и Худжанда (Таджикистан).



Сама Ирина Шубина в рамках поэтического марафона читает стихотворение Ольги Аникеевой "Мне повезло, я позже родилась".

Ранее мы сообщили о том, что световые проекции в честь Ленинградской Победы можно увидеть до 31 января.

Фото: предоставлено РАНХиГС