Световые проекции в честь Ленинградской Победы можно увидеть до 31 января

В основе инсталляций – архивные фотографии и рисунки детей.

Световые проекции в честь Ленинградской Победы украсили фасады зданий. В основе инсталляций – архивные фотографии салюта 27 января 1944 года, снимки ЛенТАСС, работа энергетиков по восстановлению наружного освещения города. Портал "Строительный Петербург" представил видео с самыми яркими проекциями.

Проекции можно увидеть до 31 января по следующим адресам:

• Каменноостровский проспект, 26-28,

• Набережная Обводного канала, 89,

• Шпалерная улица, 44,

• Большой проспект В.О., 70,

• Московский проспект, 91,

• Московский проспект, 165 (здание Российской национальной библиотеки),

• 8-я линия В.О., 85,

• Новгородская улица, 10 в Шушарах,

• Кондратьевский проспект, 14,

• Ломоносов, улица Федюнинского, 16.

Дети блокады: воспоминания ленинградцев.

Фото: портал "Строительный Петербург"