Световые проекции в честь Ленинградской Победы можно увидеть до 31 января

Световые проекции в честь Ленинградской Победы украсили фасады зданий. В основе инсталляций – архивные фотографии салюта 27 января 1944 года, снимки ЛенТАСС, работа энергетиков по восстановлению наружного освещения города. Портал "Строительный Петербург" представил видео с самыми яркими проекциями.
Проекции можно увидеть до 31 января по следующим адресам:
• Каменноостровский проспект, 26-28,
• Набережная Обводного канала, 89,
• Шпалерная улица, 44,
• Большой проспект В.О., 70,
• Московский проспект, 91,
• Московский проспект, 165 (здание Российской национальной библиотеки),
• 8-я линия В.О., 85,
• Новгородская улица, 10 в Шушарах,
• Кондратьевский проспект, 14,
• Ломоносов, улица Федюнинского, 16.
Дети блокады: воспоминания ленинградцев.
Фото: портал "Строительный Петербург"
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