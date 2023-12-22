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Световые проекции в честь Ленинградской Победы можно увидеть до 31 января

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В основе инсталляций  – архивные фотографии и рисунки детей.

Световые проекции в честь Ленинградской Победы украсили фасады зданий. В основе инсталляций  – архивные фотографии салюта 27 января 1944 года, снимки ЛенТАСС, работа энергетиков по восстановлению наружного освещения города. Портал "Строительный Петербург" представил видео с самыми яркими проекциями.

Проекции можно увидеть до 31 января по следующим адресам:

•  Каменноостровский проспект, 26-28,

•  Набережная Обводного канала, 89,

•  Шпалерная улица, 44,

•  Большой проспект В.О., 70,

•  Московский проспект, 91,

•  Московский проспект, 165 (здание Российской национальной библиотеки),

•  8-я линия В.О., 85,

•  Новгородская улица, 10 в Шушарах,

•  Кондратьевский проспект, 14,

•  Ломоносов, улица Федюнинского, 16.

Дети блокады: воспоминания ленинградцев.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: блокада ленинграда, подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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