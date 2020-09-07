Губернатор Петербурга подарил Ленобласти сертификат на соляную пещеру

Ленобласть отмечала 97-летие.

Губернатор Петербурга поучаствовал в мероприятиях по случаю 97-летия со дня образования Ленобласти 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Замечательно, что этот праздник сегодня отмечается именно в Кудрово – это как никогда подчеркивает единство нашей агломерации. <…> Мы вместе работаем над проектами строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали, КАД-2 и Широтной магистрали скоростного движения. Совместно решаем важнейшие экологические задачи. Мы никогда не делили наших граждан на жителей Ленинградской области и Санкт‑Петербурга. Мы вместе, мы одна семья, и наша дружба проверена временем. Губернатор Петербурга

Глава города на Неве от имени петербургского правительства передал Александру Дрозденко сертификат на соляную пещеру для одной из поликлиник Ленобласти.

Наша Ленинградская область быстро развивается, она интересна, она уникальна, она просто замечательная. Самое главное, что в ней живут замечательные люди – ленинградцы. Это наше главное достояние, это то, чем мы гордимся. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что Ленобласть увеличит финансирование программы благоустройства дворов.

Фото: пресс-служба Смольного