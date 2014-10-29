Ленобласть увеличит финансирование программы благоустройства дворов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время рабочего визита в поселок Лукаши оценил процесс обновления дворов.
Правительство намерено удвоить финансирование федеральной программы, чтобы улучшить внешний вид дворов и общественных пространств.
Как зайдешь во двор, особенно на сравнение, большая разница. То есть за двором общественная территория красивая, с фонарями, со скамейками и так далее. Во дворе разруха.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Глава региона заявил, что в 2025 году планируется увеличить финансирование программы благоустройства дворовых территорий в два раза. Вопрос финансирования необходимо решить через комитеты или муниципальные органы власти. Однако, как считает губернатор, все это должно быть в одних руках, и дворовые и общественные территории должны благоустраиваться комплексно.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти продумают инфраструктуру для отдыха на природе.
Фото: Правительство Ленобласти (архив)
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