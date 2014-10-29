Ленобласть увеличит финансирование программы благоустройства дворов

Правительство намерено удвоить финансирование федеральной программы, чтобы улучшить внешний вид дворов и общественных пространств.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время рабочего визита в поселок Лукаши оценил процесс обновления дворов.

Правительство намерено удвоить финансирование федеральной программы, чтобы улучшить внешний вид дворов и общественных пространств.

Как зайдешь во двор, особенно на сравнение, большая разница. То есть за двором общественная территория красивая, с фонарями, со скамейками и так далее. Во дворе разруха. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Глава региона заявил, что в 2025 году планируется увеличить финансирование программы благоустройства дворовых территорий в два раза. Вопрос финансирования необходимо решить через комитеты или муниципальные органы власти. Однако, как считает губернатор, все это должно быть в одних руках, и дворовые и общественные территории должны благоустраиваться комплексно.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти продумают инфраструктуру для отдыха на природе.

Фото: Правительство Ленобласти (архив)