В Ленобласти продумают инфраструктуру для отдыха на природе

Александр Дрозденко распорядился разработать проект, который охватит не только природные территории. Планируется составить список объектов на основе статистических данных.

В Ленобласти планируют создать инфраструктуру для отдыха на природе. Губернатор региона Александр Дрозденко поручил разработать соответствующий проект. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что на многих объектах количество туристов значительно превышает возможности. Жители жалуются на автомобили, которые мешают им проезжать к своим домам, на пробки из сап-серферов и неубранный мусор после отдыхающих в лесу.

Александр Дрозденко распорядился разработать проект, который охватит не только природные территории. Планируется составить список объектов на основе статистических данных. Все популярные места отдыха будут оборудованы мусорными контейнерами и обеспечены регулярным вывозом мусора, парковками, местами для отдыха, противопожарными средствами и информационными щитами. Также рассматривается возможность установки антивандальных конструкций.

За реализацию проекта будут отвечать комитет Госэконадзора и комитет природных ресурсов. Контроль за выполнением возложен на губернатора Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вошла в топ-3 регионов РФ по доходам от лесного хозяйства.

Фото и видео: Telegram / Александр Дрозденко