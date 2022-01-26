Ленобласть вошла в топ-3 регионов РФ по доходам от лесного хозяйства

Заместитель председателя правительства региона Олег Малащенко объяснил такой успех эффективной системой управления лесными ресурсами.

Ленобласть заняла одно из ведущих мест среди российских регионов по объему доходов от лесов, поступивших в федеральный бюджет. За первые шесть месяцев текущего года регион перечислил в казну 1,4 млрд рублей, что позволило ему войти в тройку лидеров по стране.

Заместитель председателя правительства региона Олег Малащенко объяснил такой успех эффективной системой управления лесными ресурсами. Около 90% лесов находятся в аренде. Малащенко подчеркнул, что сотрудничество с арендаторами позволяет не только увеличивать доходы от лесов, но и заботиться о них.

Совместными усилиями проводятся мероприятия по посадке деревьев, защите лесов от вредителей, незаконной вырубки и пожаров. Кроме того, создаются условия для комфортного отдыха жителей и гостей региона в лесных массивах.

Олег Малащенко добавил, что в прошлом году Ленинградская область заняла четвертое место в рейтинге Рослесхоза по эффективности управления лесами.

Ранее мы сообщили о том, что Дрозденко поручил проверить содержание мусорных площадок в Ленобласти.

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