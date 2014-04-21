Дрозденко поручил проверить содержание мусорных площадок в Ленобласти

В случае обнаружения нарушений материалы будут переданы для принятия мер в отношении должностных лиц.

В Ленобласти проведут выборочную проверку содержания площадок для сбора мусора в населенных пунктах, по которым продолжают поступать жалобы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Губернатор поручил контрольному комитету провести проверку. В случае обнаружения нарушений материалы будут переданы для принятия мер в отношении должностных лиц.

В Ленобласти также обсудили вопросы своевременного вывоза мусора, оборудования и содержания контейнерных площадок.

Ранее мы сообщили о том, что "Экомобиль" для сбора опасных отходов запустят в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти