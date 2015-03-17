"Экомобиль" для сбора опасных отходов запустят в Ленобласти

"Экомобиль" – это пилотный проект, который будет действовать до 18 октября 2024 года.

Одной из ключевых задач проекта является развитие системы раздельного сбора отходов для обеспечения устойчивого развития региона.

С 5 августа по городам Гатчинского, Всеволжского, Кировского, Ломоносовского, Тосненского районов и Сосновоборского округа начнет курсировать "Экомобиль". Он будет собирать у жителей Ленобласти отработанные люминесцентные и ртутные лампы, чтобы затем их безопасно утилизировать.

"Экомобиль" – это пилотный проект, который будет действовать до 18 октября 2024 года. Его цель – снизить негативное воздействие опасных отходов на окружающую среду и сформировать экологические привычки у населения.

Важно отметить, что использованные лампочки нельзя выбрасывать в контейнеры с общим мусором. Отходы, содержащие ртуть, представляют серьезную угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Если их не утилизировать должным образом, они могут нанести значительный вред экосистемам, загрязняя почву и водоемы.

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Фото: Pxhere