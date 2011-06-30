Новое отделение полиции на Европейском проспекте ввели в эксплуатацию

Финансирование работ осуществлялось застройщиками, что потребовало постоянного поиска баланса и договоренностей.

Госстройнадзор Ленобласти официально разрешил ввести в эксплуатацию новое отделение полиции на Европейском проспекте в Кудрово.

Отделение стало одним из самых сложных, но интересных проектов строительного блока региона. Финансирование работ осуществлялось застройщиками, что потребовало постоянного поиска баланса и договоренностей. Важным аспектом является то, что проект был создан с учетом потребностей людей: сотрудников и посетителей. Внутри здания расположены спортивный зал, кухня, комфортный зал ожидания и другие удобства.

По информации пресс-службы областного правительства, в новом отделении полиции смогут работать до 75 сотрудников. Здесь размещены паспортный стол, дежурная часть и три изолятора временного содержания нарушителей правопорядка. Для сотрудников предусмотрены помещения для занятий спортом и стрелковой подготовки. Рядом с отделением находится гараж на пять машиномест.

Строительство объекта финансировалось инвесторами. Техническим заказчиком выступала Дирекция КРТ Ленинградской области.

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Фото: правительств о Ленобласти