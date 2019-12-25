Ленобласть получит 40 новых школьных автобусов до конца текущего года

Так как срок службы этого вида транспорта не должен превышать 10 лет, часть автопарка ежегодно обновляется.

В Ленобласти ожидается поступление 40 новых школьных автобусов отечественного производства, сообщила пресс-служба региональной администрации.

Так как срок службы этого вида транспорта не должен превышать 10 лет, часть автопарка ежегодно обновляется. Ранее президент России Владимир Путин дал указание на модернизацию школьного автопарка в различных регионах страны. Автобусы распределяются на основании поступивших запросов от регионов.

Новые транспортные средства будут доставлены в Ленинградскую область до конца 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что ранний урожай овощей собрали в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти