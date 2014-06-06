С 1 января 2024 года контролировать строительство метро будет Комстрой

Сейчас компанию "Метрострой Северной столицы", прокладывающую метро, курирует комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

С 1 января 2024 года за проектирование и строительство метрополитена в Петербурге будет отвечать Комитет по строительству. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург" со ссылкой на заявление губернатора Александра Беглова в эфире телеканала "78".

С 1 января 2024 года мы передаем все, что связано с проектированием метро в Петербурге новому куратору, Комитету по строительству, его структурам. То есть строительством будет заниматься уже профессиональный комитет. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Сейчас компанию "Метрострой Северной столицы", прокладывающую метро, курирует комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Непосредственно контролировать компанию будет подведомственный Комитету по строительству Фонд капитального строительства и реконструкции.

Фото: Piter.tv