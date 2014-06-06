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С 1 января 2024 года контролировать строительство метро будет Комстрой
Сегодня, 16:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 1 января 2024 года контролировать строительство метро будет Комстрой

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Сейчас компанию "Метрострой Северной столицы", прокладывающую метро, курирует комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

С 1 января 2024 года за проектирование и строительство метрополитена в Петербурге будет отвечать Комитет по строительству. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург" со ссылкой на заявление губернатора Александра Беглова в эфире телеканала "78".

С 1 января 2024 года мы передаем все, что связано с проектированием метро в Петербурге новому куратору, Комитету по строительству, его структурам. То есть строительством будет заниматься уже профессиональный комитет.

 Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Сейчас компанию "Метрострой Северной столицы", прокладывающую метро, курирует комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Непосредственно контролировать компанию будет подведомственный Комитету по строительству Фонд капитального строительства и реконструкции.

Фото: Piter.tv

Теги: комитет по строительству, строительство метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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