Трасса автобусного маршрута № 42 изменилась

Ограничения временные, скоро автобус вернется на привычный маршрут.

В Петербурге из-за пожара на 17-й л линии В.О. изменилась трасса автобусного маршрута № 42. Ограничения носят временный характер. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

В связи с невозможностью проезда по 16-ой и 17-ой линии В.О. автобус № 42 проследует от Наличной улицы по действующей трассе до набережной реки Смоленки, затем повернет на Камскую улицу, проедет по 15-й линии В.О., сделает остановку на Среднем проспекте В.О., затем повернет на 16-17-ю линии В.О., а далее по действующей трассе.

Ранее мы писали, что в Петербурге внесли изменения в работу 12 маршрутов наземного транспорта.

Фото: Piter.tv