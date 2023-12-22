В Петербурге внесли изменения в работу 12 маршрутов наземного транспорта

Речь идет о двух трамваях – №№20 и 55, и 10 автобусах – №№6, 26, 100, 142, 81, 153, 326, 356Ш, 90 и 359.

В 2024 году усилят наземный общественный транспорт. Для улучшения обслуживания петербуржцев внесены изменения в работу сразу 12 маршрутов. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту 31 января.

Речь идет о двух трамваях – №№20 и 55, и 10 автобусах – №№6, 26, 100, 142, 81, 153, 326, 356Ш, 90 и 359. Кроме того, на маршруты добавлено почти 40 единиц техники. Улучшена транспортная связь Васильевского острова с Адмиралтейским районом, Колпино со станцией "Купчино" и транспортная доступность для жителей Ленинского и Московского проспектов, Таллинского шоссе, Индустриального проспекта и Петергофа.

С 30 января дополнительный подвижной состав выведен на трамвайные маршруты №№20, 55 и автобусные – №№6, 26, 100, 142, 81, 153, 326, 356Ш. С 1 февраля станет больше автобусов на маршрутах №№90 и 359. Корректируются трассы №№231, 90, 198, 359.

Ранее на Piter.TV: во время закрытия "Ладожской" наземный транспорт в Петербурге перевез 40,5 млн пассажиров.

Фото: Piter.TV