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На Васильевском острове горят бытовки на площади 160 "квадратов"

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На место случившегося прибыли 20 спасателей и пять спецмашин.

Василеостровском районе сегодня, 8 февраля, произошел серьезный пожар. На 17-й линии В. О. горит комплекс из восьми бытовок. В 14:19 пожару присвоили ранг 1БИС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

На место случившегося прибыли 20 спасателей и пять спецмашин. На данный момент происходит горение на общей площади 160 квадратных метров.        

В 15:02 локализация, отказ дополнительному номеру 1БИС.  

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу                   

По предварительным данным, никто не пострадал. Ликвидация пожара продолжается.

Ранее мы писали, что на улице Есенина горела парадная.

Видео: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

Теги: 17 линия во, 1бис пожар, васильевский остров, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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