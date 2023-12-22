На Васильевском острове горят бытовки на площади 160 "квадратов"

На место случившегося прибыли 20 спасателей и пять спецмашин.

Василеостровском районе сегодня, 8 февраля, произошел серьезный пожар. На 17-й линии В. О. горит комплекс из восьми бытовок. В 14:19 пожару присвоили ранг 1БИС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

На место случившегося прибыли 20 спасателей и пять спецмашин. На данный момент происходит горение на общей площади 160 квадратных метров.

В 15:02 локализация, отказ дополнительному номеру 1БИС. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

По предварительным данным, никто не пострадал. Ликвидация пожара продолжается.

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Видео: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга