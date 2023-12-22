На улице Есенина горела парадная

Пламя потушили за 13 минут.

Сегодня, 8 февраля, в Выборгском районе произошел пожар. На улице Есенина в доме № 12, корпус 1, загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Очевидцы набрали 01 в 12:12. Выяснилось, что горела парадная в жилом доме. Огонь охватил 0,1 квадратного метра.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя за 13 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv