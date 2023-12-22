  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Есенина горела парадная
Сегодня, 13:31
133
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Есенина горела парадная

0 0

Пламя потушили за 13 минут.

Сегодня, 8 февраля, в Выборгском районе произошел пожар. На улице Есенина в доме № 12, корпус 1, загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Очевидцы набрали 01 в 12:12. Выяснилось, что горела парадная в жилом доме. Огонь охватил 0,1 квадратного метра. 

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя за 13 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Загородном проспекте утром сгорела иномарка BMW.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в подъезде, улица есенина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии