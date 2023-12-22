На Загородном проспекте утром сгорела иномарка BMW

В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня утром, 8 февраля, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На Загородном проспекте у дома № 35, корпус 3, сгорел салон автомобиля BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 1:46. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. К этому часу в иномарке полностью обгорел салон.

Пожар потушили за 15 минут. В результате случившегося никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv