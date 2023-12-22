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На Загородном проспекте утром сгорела иномарка BMW
Сегодня, 9:05
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На Загородном проспекте утром сгорела иномарка BMW

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В результате случившегося никто не пострадал. 

Сегодня утром, 8 февраля, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На Загородном проспекте у дома № 35, корпус 3, сгорел салон автомобиля BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 1:46. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. К этому часу в иномарке полностью обгорел салон.

Пожар потушили за 15 минут. В результате случившегося никто не пострадал. 

Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что Kia насмерть сбила 61-летнего пешехода на трассе "Петербург – Матокса".

Фото: Piter.tv

Теги: загородный проспект, мчс, сгорела иномарка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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