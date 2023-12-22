Kia насмерть сбила 61-летнего пешехода на трассе "Петербург – Матокса"

Утром в среду, 7 февраля, на девятом км трассы "Петербург – Матокса" вне населённого пункта произошло смертельное ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что 29-летний водитель вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 61-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в одежде тёмных тонов без светоотражающих элементов. В результате пострадавший скончался от полученных телесных повреждений.
Водитель Kia к административной ответственности за нарушения ПДД в 2023-2024 годах привлекался четыре раза.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на Демьяна Бедного водитель сбил восьмиклассника и уехал.
Фото: Telegam / Петербургская полиция
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