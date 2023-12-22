На Демьяна Бедного водитель сбил восьмиклассника и уехал

Пострадавший подросток был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ссадинами в состоянии средней степени тяжести.

В среду, 7 февраля, на улице Демьяна Бедного произошла авария с участием несовершеннолетнего. Как стало известно Piter.TV, виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Как выяснилось, неустановленный водитель двигался от проспекта Луначарского в сторону Учительской улицы. Вне зоны пешеходного перехода он наехал на переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения 14-летнего восьмиклассника без сопровождения взрослых, после чего покинул место аварии.

В результате пострадавший подросток был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ссадинами в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на Марата пострадали два водителя.

Фото: Piter.TV