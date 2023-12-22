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В ДТП на Марата пострадали два водителя
Сегодня, 14:16
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В ДТП на Марата пострадали два водителя

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Автомобилисты оказались на больничных койках.

На улице Марата сегодня, 7 февраля, произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в семь часов утра. Дорогу не поделили иномарки  Renault Logan и Renault Arkana. Водитель первой легковушки, поворачивая на Свечной переулок, врезался в автомобиль, который ехал по улице Марата.

В результате столкновения 41-летний и 57-летний водители получили травмы средней степени тяжести. Мужчин доставили в больницу.  По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что появилось видео жёсткого ДТП на Пяти углах. Пострадали пешеход и водитель авто.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп на марата, пострадали водители, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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