Появилось видео жёсткого ДТП на Пяти углах. Пострадали пешеход и водитель авто

«Сузуки» и «Мерседес» столкнулись на пересечении Загородного проспекта с улицами Разъезжей, Рубинштейна и Ломоносова.

После серьёзной аварии на Пяти Углах полиция проводит проверку. В ДТП пострадали двое, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла около шести вечера во вторник, 6 февраля, у дома №18 по Загородному проспекту. Было установлено, что на перекрёстке столкнулись "Сузуки" и "Мерседес". В результате ДТП была сбита женщина, личность которой сейчас устанавливается. Её в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу. Кроме того, травмы средней степени тяжести получил 40-летний водитель "Мерседеса".

Ранее Piter.TV сообщал, что страшная авария произошла и в Пушкине. Две иномарки не поделили дорогу, пострадала 71-летняя пенсионерка, которую сбили на тротуаре.

Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти