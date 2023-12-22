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Две легковушки сбили на тротуаре 71-летнюю пенсионерку в Пушкине

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Водители иномарок не поделили дорогу на перекрёстке Октябрьского бульвара и Церковной улицы.

После ДТП  на пересечении Октябрьского бульвара с Церковной улицей в Пушкине проводится проверка. Пострадали двое — 71-летняя пенсионерка, которая хотела перейти дорогу, и 31-летняя пассажир "Форда". Об этом сообщили во вторник, 6 февраля, в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария с пострадавшими произошла сегодня днём. На опубликованном видео с камер наблюдения видно, что водитель автомобиля "Форд", двигаясь по Октябрьскому бульвару, при выполнении поворота налево, совершил столкновение с автомобилем "Киа". Обе иномарки вынесло на тротуар, где стояла пожилая женщина. 

Сообщается, что пешеход получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована в больницу. Кроме того, травмы получила и пассажир "Форда". Она также доставлена в медицинское учреждение.

Ранее Piter.TV сообщал, что после ДТП на 44 км автодороги "Парголово-Огоньки".погиб пассажир "Peugeot".

Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Теги: автомобиль сбил женщину, двое пострадавших в дтп, дтп в пушкине
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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