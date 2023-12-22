На дороге "Парголово – Огоньки" водитель Peugeot не справился с управлением. Погиб пассажир

Состояние водителя медики оценивают, как тяжелое.

Полицией выясняются обстоятельства смертельного ДТП на автодороге "Парголово – Огоньки". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 6 февраля в 11:45 поступило сообщение о ДТП на 44 км автодороги "Парголово-Огоньки". На месте происшествия было установлено, что 27-летний водитель автомобиля Peugeot 308 не справился с управлением, совершил съезд с дороги влево по ходу движения с последующим наездом на снежный вал, дорожный знак и осветительную опору, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 22-летний пассажир автомобиля скончался на месте. Водитель иномарки, как и два его пассажира (женщины 25 лет и 44 лет) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Состояние водителя медики оценивают, как тяжелое.

Накануне на дороге "Гатчина – Ополье" в аварии погиб 56-летний водитель.

Фото: Piter.tv