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На трассе "Парголово – Огоньки" в аварии погиб 74-летний пешеход
Сегодня, 13:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На трассе "Парголово – Огоньки" в аварии погиб 74-летний пешеход

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Он перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Проводится проверка по факту смертельного наезда на пешехода во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобластию

На 25 километре трассы "Парголово – Огоньки" (вне населенного пункта) во Всеволожском районе Ленобласти 10 февраля 58-летний водитель Skoda Octavia совершил наезд на 74-летнего мужчину, перебегавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка.

Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП на Английской набережной.

Фото: МВД

Теги: парголово - огоньки, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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