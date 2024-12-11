На трассе "Парголово – Огоньки" в аварии погиб 74-летний пешеход

Он перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Проводится проверка по факту смертельного наезда на пешехода во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобластию

На 25 километре трассы "Парголово – Огоньки" (вне населенного пункта) во Всеволожском районе Ленобласти 10 февраля 58-летний водитель Skoda Octavia совершил наезд на 74-летнего мужчину, перебегавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка.

Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП на Английской набережной.

Фото: МВД