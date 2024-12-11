Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП на Английской набережной

Она в августе 2024 года наехала на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу вблизи дома 20 по Английской набережной.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП на Английской набережной. Петербурженка (37 лет) обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, вечером 15 августа 2024 года обвиняемая, управляя автомобилем Hyundai i30, наехала на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу вблизи дома 20 по Английской набережной.

В результате ДТП потерпевшая получила множественные телесные повреждения, от которых она скончалась через непродолжительное время в медицинском учреждении.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее по факту смертельной аварии с автобусом на трассе "Нарва" возбудили уголовное дело.

Фото: прокуратура СПб