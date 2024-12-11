По факту смертельной аварии с автобусом на трассе "Нарва" возбудили уголовное дело

В аварии погибли 60-летняя женщина и ее 61-летний супруг.

Возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии с автобусом на трассе "Нарва". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 2 февраля на 133 километре трассы "Нарва" в Кингисеппском районе Ленобласти 38-летний водитель "КамАЗа" (снегоуборочная техника) столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом "Скания" (в салоне находились 22 человека), под управлением 49-летнего мужчины.

В результате ДТП два пассажира автобуса (60-летняя женщина и ее 61-летний супруг) погибли на месте. Оба водителя, а также двое пассажиров автобуса, среди которых 11-летний мальчик и 36-летний мужчина, находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще 13 человек (средняя степень тяжести и удовлетворительное состояние) были доставлены в медучреждения.

Следствием ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ведется расследование.

Фото: Telegram/ Прокуратура Ленинградской области