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В Ленобласти автоледи насмерть задавила пенсионерку
Сегодня, 12:49
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В Ленобласти автоледи насмерть задавила пенсионерку

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Женщина оставила пострадавшую одну на месте аварии.

На 31-м километре автодороги "Парголово-Огоньки" произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла пенсионерка. Водитель скрылась с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В субботу, 31 декабря, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода автоледи совершила наезд на пожилую женщину, которая переходила через дорогу. Автоледи быстро уехала, оставив бабушку на месте аварии одну. 

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Полиция разыскивает злоумышленницу и устанавливает обстоятельства случившегося. 

Ранее на Piter.tv: пенсионерка пострадала во время пожара на Наличной.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп в ленобласти, парголово - огоньки, пенсионерка погибла в дтп, сбила пенсионерку
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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