В Ленобласти автоледи насмерть задавила пенсионерку

Женщина оставила пострадавшую одну на месте аварии.

На 31-м километре автодороги "Парголово-Огоньки" произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла пенсионерка. Водитель скрылась с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В субботу, 31 декабря, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода автоледи совершила наезд на пожилую женщину, которая переходила через дорогу. Автоледи быстро уехала, оставив бабушку на месте аварии одну.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Полиция разыскивает злоумышленницу и устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: пенсионерка пострадала во время пожара на Наличной.

Фото: Piter.tv